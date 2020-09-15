شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين حيث اغلق عند مستوى 4٫73 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 5 ريال، كما نلاحظ تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4٫30 ريال كمستوى أول ثم 3٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.62 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.81 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط