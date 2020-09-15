شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5٫164 ريال، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 5٫30 ريال كمستوى أول ثم 5٫75 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 4٫90 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.12 وبين مستوى المقاومة هو 5.22 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد