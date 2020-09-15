شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاثنين حيث اغلق عند مستوى5877 نقطة، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول وهو ما يعد إشارة ايجابية، ويوجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة المحوري عند 5900 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 6150 نقطة. لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,859 وبين مستوى المقاومة هو 5,901 نقطة