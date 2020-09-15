شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى9872 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 9900 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل ارتفاعه لمستويات قد تصل الى10250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,834 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,899 نقطة