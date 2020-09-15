شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة في الصين خلال آب/أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة لشهر آب/أغسطس والتي أظهرت ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 1.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت إلى الثبات عند مستويات الصفر.

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