شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء وذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وتابعنا كشف البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في مطلع هذا الشهر والذي تم خلاله تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع السادس على التوالي عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، وتطرق صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي من خلال المحضر لكون تراجع الدولار الاسترالي من شأنه أن يوفر المزيد من المساعدة للانتعاش الاقتصادي.

كما تطرق المحضر لكون الانكماش الاقتصادي لم يكون بالحده المتوقعة مسبقاً وأن التعافي جاري في معظم أنحاء استراليا مع الإفادة بأنه من المرجح أن يكون التعافي غير متساو، نظراً لكون تأثير تفشي فيروس كورونا في فيكتوريا موسع على الاقتصاد، وذلك وسط التأكيد على أن بنك استراليا الاحتياطي سيستمر في النظر في كيفية دعم الإجراءات النقدية الإضافية للاقتصاد.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان لاستراليا مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل للربع الثاني والتي أظهرت تراجعاً 1.8% مقابل ارتفاع 1.6% في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.2% مقابل 7.4% في الربع الأول.

وصولاً لكشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 5.6% مقابل 4.8% في تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.1%. بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 1.1%، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وأظهرت قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.6% مقابل 5.7%.

Advertisements

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع عند ما بين الصفر و0.25% والكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.68% ليخسر 11.30 نقطة ويصل إلى المستوى 1,639.80، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.56% ليخسر هو الأخر 132.00 نقطة ويصل إلى المستوى 23,427.30.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.18% ليربح 8.34 نقطة ويصل إلى المستوى 4,659.39، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.05% ليخسر 1.53 نقطة ويصل إلى المستوى 3,277.29.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.37% ليربح 91.10 نقطة ويصل إلى المستوى 24,731.38، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.47% ليربح هو الأخر 11.40 نقطة ويصل إلى المستوى 2,439.31.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.05% ليربح 5.41 نقطة ويصل إلى المستوى 11,795.95، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.09% ليخسر 5.52 نقطة ويصل إلى المستوى 5,894.00.