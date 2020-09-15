شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 26 من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.33% إلى مستويات 0.7312 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7288 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7315، بينما الأدنى له عند 0.7267.

هذا وتابعنا كشف البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في مطلع هذا الشهر والذي تم خلاله تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع السادس على التوالي عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، وتطرق صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي من خلال المحضر لكون تراجع الدولار الاسترالي من شأنه أن يوفر المزيد من المساعدة للانتعاش الاقتصادي.

كما تطرق المحضر لكون الانكماش الاقتصادي لم يكون بالحده المتوقعة مسبقاً وأن التعافي جاري في معظم أنحاء استراليا مع الإفادة بأنه من المرجح أن يكون التعافي غير متساو، نظراً لكون تأثير تفشي فيروس كورونا في فيكتوريا موسع على الاقتصاد، وذلك وسط التأكيد على أن بنك استراليا الاحتياطي سيستمر في النظر في كيفية دعم الإجراءات النقدية الإضافية للاقتصاد.

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وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان لاستراليا مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل للربع الثاني والتي أظهرت تراجعاً 1.8% مقابل ارتفاع 1.6% في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.2% مقابل 7.4% في الربع الأول.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.0% مقابل 3.3%، ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6.2 مقابل 3.7 في آب/أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف أيضا عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.2% مقابل 3.0% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع وتيرة النمو إلى 71.7% مقابل 70.6% في تموز/يوليو.

وصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الخامس على التوالي عند ما بين الصفر و0.25% والكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد غداً المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي سيعقده عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة التي اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجه تداعيات جائحة كورونا، ويذكر أن باول أفاد على هامش اجتماعات جاكسون هول تبني الاحتياطي الفيدرالي لسياسة جديدة للتضخم واستهداف متوسط للتضخم أعلى 2% لبعض الوقت.