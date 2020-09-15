شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو الإنتاج الصناعي في الصين خلال آب/أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي لشهر آب/أغسطس والتي أظهرت تسارع النمو إلى 5.6% مقابل 4.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.1%.

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