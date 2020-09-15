شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدلات البطالة في الصين يتوافق مع التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر آب/أغسطس والتي أظهرت تراجعاً إلى 5.6% مقابل 5.7% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لذلك.

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