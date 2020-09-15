شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يضغط سلباً – تحليل - 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالتداول بسلبية ومحاولة تأكيد الاستقرار داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بالضغط سلباً على السعر، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.9000 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 0.9105 قد يدفع السعر لاختبار مستوى 0.9192 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط