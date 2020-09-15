شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول بإيجابية – تحليل - 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تماسك زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بشكل جيد فوق دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبدأ اليوم بميل صاعد في محاولة للابتعاد عن الدعم المذكور، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لاختبار القمة المسجّلة مؤخراً عند 0.7413 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 0.7260 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7260 والمقاومة 0.7380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد