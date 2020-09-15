شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر الدعم – تحليل - 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من تأكيد كسر مستوى 40.00 والثبات دونه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يستمر بتقديمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 38.80 ثم 37.12.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون 40.55 والأهم دون 41.36.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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