شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ضمن نموذج استمراري – تحليل - 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر النفط الأخيرة ضمن نموذج مثلث متماثل تظهر ملامحه بالصورة، ويواجه ضغط سلبي مستمر يشير إلى أن السعر في طريقه لاستئناف الاتجاه الموجة الهابطة على المدى القصير، وبالتالي، فإن كسر مستوى 36.85 يعتبر مفتاح الاندفاع نحو تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 36.08 وتمتد إلى 34.00 بعد تخطي المستوى السابق.
لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 37.40 ثم 38.42 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.70 والمقاومة 38.42
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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