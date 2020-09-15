شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبدأ بالتعافي – تحليل - 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق سعر الفضة مستوى 26.90 وأنهى تداولات يوم أمس فوقه، ليتداول داخل قناة صاعدة جديدة تحمل السعر لتحقيق مكاسب متوقعة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستويات 28.90 ثم 29.80 كأهداف إيجابية رئيسية.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 26.90 والثبات دونه سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.70 والمقاومة 28.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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