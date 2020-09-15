شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف الأول – تحليل - 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالارتفاع ليصل إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 1967.90، ويحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، بينما يتحرك داخل قناة لحظية صاعدة تدعم فرص تخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 2008.80 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق مستويات 1945.00 و1934.86.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1945.00 والمقاومة 1985.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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