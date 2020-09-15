الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 15-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي حول المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بتشكيل دعم لحظي جيد أمام السعر، ليحمي السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، بانتظار الحصول على حافز يدعم اندفاع السعر نحو هدفنا المتوقع عند 1.3362.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بتأثير نموذج القاع المزدوج المكتمل مسبقاً، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1.3110 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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