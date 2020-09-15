الاقتصاد

الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 15-09-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من كسر مستوى 106.00 ليندفع هبوطاً في طريقه نحو هدفنا السلبي الأول المنتظر عند 105.20، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 103.65 كمحطة رئيسية تالية.

 

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الثبات دون 106.44 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.80 والمقاومة 106.20

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 15-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا