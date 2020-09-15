شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من كسر مستوى 106.00 ليندفع هبوطاً في طريقه نحو هدفنا السلبي الأول المنتظر عند 105.20، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 103.65 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الثبات دون 106.44 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.80 والمقاومة 106.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط