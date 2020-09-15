شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يختبر المقاومة – تحليل - 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولة لاختراق مستوى 1.2880 لكنه ارتد هبوطاً ليبقى مستقراً دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1.2705 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي. نذكر بأن اختراق 1.2880 سيدفع السعر لاختبار المقاومة الأهم للتداولات قصيرة الأمد عند 1.3000 قبل تحديد مصير وجهة السعر التالية بشكل أوضح. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2730 والمقاومة 1.2920 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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