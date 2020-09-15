شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتعافى – تحليل - 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس بإيجابية، ويبدأ اليوم بارتفاع إضافي ليتحرك فوق دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد وإيقاف السيناريو التصحيحي الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.2011 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، واختراق 1.1917 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف المنتظرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.1840.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد