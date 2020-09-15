شكرا لقرائتكم خبر عن تطور عدد المصابين بفيروس كورونا من شهر مارس وحتى أغسطس..انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور انتشار فيروس كورونا بين المصريين في الفترة من 4 مارس وحتى 18 أغسطس الماضى ، إذ اتضح وجود اتجاه عام بالزيادة في عدد الإصابات اليومية منذ بداية تسجيل أول إصابة للمصريين يوم 4 مارس، إلى أن بلغت 648 إصابة نهاية شهر مارس.



عدد الاصابات اليومي والمتوسط الشهرى للمصريين

وتوضح الدراسة، أن عدد الإصابات اليومية استمر خلال شهر ابريل ليتم تسجيل 4800 إصابة خلال الشهر، حيث تضاعف إجمالي عدد الإصابات خلال شهر ابريل 7 مرات تقريبا مقارنة بإجمالي عدد الإصابات لشهر مارس، وارتفع عدد الإصابات بشكل كبير في شهر مايو، حيث سجل في يوم 31 مايو 1535 إصابة، وبنهاية شهر مايو كان إجمالي الإصابات 19430 إصابة، وأخذ عدد الإصابات اليومية في التراجع حيث سجل 1077 إصابة يوم 3 يونيو، كما شهد شهر يونيو تذبذب ملحوظ في عدد الإصابات اليومية حتى سجل في يوم 19 يونيو 1773 إصابة وهو أعلى عدد إصابات يومي مسجل منذ بداية الجائحة، بإجمالي إصابات 43 ألف و296 إصابة.

وأشارت الدراسة إلى أن شهر يوليو كان بداية الانخفاض في عدد الإصابات اليومية، حيث سجل في يوم 1 يوليو 1503 إصابة، وكان إجمالي الإصابات في شهر يوليو 25746 إصابة واستمر الانخفاض في عدد الإصابات اليومية حتى سجل 163 إصابة في 18 أغسطس، وقد يرجع ذلك إلى زيادة الوعي الصحي لدى المواطنين والالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، كما كان الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية دورا كبيرا في خفض حالات العدوى، وهو ما انعكس على الإصابات وانخفاضها.