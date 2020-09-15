الخليج للتدريب يجني أرباحه – تحليل صباحي – 15-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الخليج للتدريب (4290) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 26.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 30.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.80 ومستوى المقاومة 27.05.
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