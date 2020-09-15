اتحاد اتصالات يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 15-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم اتحاد اتصالات (7020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.53% بما يعادل -0.15 نقطة، ليستعد السهم بذلك لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 29.30، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 27.00، ليستهدف مستوى المقاومة 30.91. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 29.30.

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