شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يتخلص من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ميدغلف للتأمين (8030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبعد استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.68% بما يعادل 0.64 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 23.74، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 26.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.74 ومستوى المقاومة 26.60.
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