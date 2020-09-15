شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم تبوك الزراعية (6040) في بداية تداولاته بجلسته الأخيرة ليسجل أدنى سعر له عند 33.40، استطاع السهم الارتداد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى مكاسب ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 9.90% بما يعادل 3.50 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 35.02، ليستهدف مستوى المقاومة 42.74.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.02 ومستوى المقاومة 42.74.