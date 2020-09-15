شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ريدان (6012) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.96% بما يعادل -0.25 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.96، ليستهدف مستوى المقاومة 29.57. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 27.60.

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