شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الأدوية ينخفض وسط الضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط مؤشر قطاع الأدوية (TPBI) مرة أخرى بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول المؤشر من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.61% بما يعادل -72.561 نقطة ليستقر المؤشر في نهاية التداولات على مستوى 4,432.72، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4,281.01، ليستهدف مستوى المقاومة 4,722.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,281.01 ومستوى المقاومة 4,600.00.