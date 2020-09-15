شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 66.90، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.19% بما يعادل 0.80 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 66.90، ليستهدف مستوى المقاومة 71.21.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 66.00 ومستوى المقاومة 70.00.