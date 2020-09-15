شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.13% بما يعادل 0.14 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 13.00، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.98 ومستوى المقاومة13.00.