استثمار يحول خسائره إلى مكاسب – تحليل صباحي – 15-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم استثمار (1030) في آخر جلساته عند سعر 15.74، ليرتد منه السهم ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات، ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 0.06 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف تشبعه الشرائي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 16.50 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50 ومستوى المقاومة 16.50.
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