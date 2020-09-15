شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 15-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 8,400.00، طيلة ثبات الدعم 8,000.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,103.94 ومستوى المقاومة 8,400.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
92
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
101
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عدد أسهم الشركات الثابتة
4
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
198
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