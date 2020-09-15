شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك للتوزيع» يقود مؤشرات الأسهم إلى ارتفاع قوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أنهت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها لجلسة الاثنين، في المنطقة الخضراء، بتحسن طفيف شهدته المؤشرات العامة، مع ارتفاع سوق دبي 0.35%، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.11%، بدعم من قطاعي العقار والطاقة.

وصلت السيولة الإجمالية في السوقين إلى 659 مليون درهم بتداول 406 ملايين سهم. ومع احتساب سيولة طرح «أدنوك للتوزيع» الخاص التي تمت عبر منصة الصفقات الكبيرة في سوق أبوظبي، ترتفع السيولة الإجمالية في سوقي دبي وأبوظبي إلى 4.34 مليار درهم، بتداول 1.65 مليار سهم، حيث بلغت السيولة في سوق أبوظبي لوحده نحو 4.05 مليار درهم، بتداول 1.34 مليار سهم.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تحسناً طفيفاً بلغ 0.11%، بما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند 4515.11 نقطة، مدعوماً بصعود قطاعي الطاقة 2.35% والعقار 0.87%.

وقفز سهم «أدنوك للتوزيع» مواصلاً كسر مستوياته السعرية القياسية ليصل لأعلى مستوى له منذ الإدراج، بعدما ارتفع خلال جلسة الاثنين 5.54% ليغلق عند 3.43 درهم، وسط تداولات قوية بلغت 49 مليون درهم، فيما وصل إجمالي سيولة السهم نحو 3.73 مليار درهم، بتداول 1.26 مليار سهم، منها صفقات كبرى مباشرة تمت عبر منصة الصفقات الكبيرة تتضمن 20 صفقة تضم 1.25 مليار سهم بقيمة 3.69 مليار درهم. وذلك بعد أن أتمت عملية طرح خاص ل 1.25 مليار سهم إلى مؤسسات استثمارية والتي تمثل حصة 10% من أسهم الشركة.

في نفس القطاع، ارتفع سهم «دانة غاز» 0.83% ليغلق عند مستوى 0.733 درهم.

وأغلق السوق في المنطقة الخضراء، بدعم من ارتفاع «الدار العقارية» 0.98% إلى 2.06 درهم، بتداول 52.4 مليون درهم.

وفي قطاع الاستثمار، استقر «العالمية القابضة» دون تغيير، لكنه أستقطب ثاني أعلى سيولة يومية في السوق بنحو 82.7 مليون درهم، بينما ارتفع «إشراق» 1.87% إلى 0.382 درهم، بعد أن قلص مكاسبه القوية خلال التعاملات الصباحية.

وتراجع قطاع البنوك 0.04%، بعد انخفاض «أبوظبي التجاري» 0.18% إلى 5.54 درهم، بتداول 28.7 مليون درهم، وسط استقرار «أبوظبي الأول» وسط سيولة هي الأكبر بنحو 101.3 مليون درهم.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.12%، متأثراً بتراجع سهم «اتصالات» 0.12% إلى 16.52 درهم، بتداول 15.2 مليون درهم فقط.

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وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه الطفيف للجلسة الثانية على التوالي، بعدما ارتفع في جلسة الاثنين 0.35%، مضيفاً 8 نقاط مكاسب، ليغلق عند 2282.38 نقطة، مدفوعاً بأداء قطاع العقار الذي سجل صعوداً بنسبة 1.41%.

وسجلت أسهم قطاع العقار ارتفاعاً جماعياً، وعلى رأسها سهم «داماك» الذي ارتفع 6.5% ليغلق عند 0.965 درهم، بتداول 22 مليوناً حيث صعد السهم لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2019، كما ارتفع «إعمار مولز» 1.41%.

وصعد «الاتحاد العقارية» 1.35% ليغلق عند 0.300 درهم، واستقطب السهم 32.5 مليون درهم، وارتفع «ارابتك» 1.33% إلى 0.608 درهم بتداول 20 مليوناً و«ديار» 1.03% إلى 0.294 درهم و«إعمار العقارية» 0.69% إلى 2.91 درهم، بتداول 29 مليوناً و«إعمار للتطوير» 0.44%.

وصعد قطاع السلع 2.15%، مع ارتفاع سهم «دي إكس بي إنترتنمنتس» الذي صعد خلال الجلسة بنسبة تزيد على 6%، لكنه أغلق على ارتفاع 2.34% عند 0.131 درهم، بتداول مليوني درهم.

وتراجع قطاع البنوك 0.17%، متأثراً بتراجع وحيد لسهم «دبي الإسلامي» 0.46% إلى 4.31 درهم، بتداول 12 مليوناً، بينما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، متخلياً عن مكاسبه الصباحية، ليغلق عند 10.85 درهم، بعدما شهد تداولات قوية بلغت 88.4 مليون درهم، وارتفع «جي إف إتش» 0.80% و«أملاك» 0.61% و«مصرف عجمان» 2.7%.

وارتفع الاستثمار 0.10%، مع ارتفاع سهم «سوق دبي المالي» 0.71%، وسط تراجع «شعاع» 1.13%.

وتباينت إغلاقات قطاع التأمين، مع تراجع «أمان» للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 4.06% إلى 0.85 درهم، بتداول 11.7 مليون درهم، وتراجع «دار التكافل» 4.7% إلى 1.01 درهم، بينما ارتفع «سلامة» 0.65% إلى 0.77 درهم، و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 3.12%.

وأظهرت التداولات حسب الجنسيات، توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو البيع في سوق أبوظبي بنحو 24.14 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة شراء في دبي بنحو 24 مليوناً، وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 226 مليوناً، بينما بلغت مبيعاتهم 276.2 مليون درهم.

وسجل المواطنون محصلة شرائية في سوق أبوظبي بنحو 81.4 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 3.94 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 3.85 مليار درهم، وتأتي هذه التداولات بسبب طرح خاص ل «أدنوك للتوزيع»، فيما سجل المواطنون محصلة بيع في دبي بنحو 16.2 مليون درهم. وسجلت المؤسسات محصلة بيعية بنحو 68 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 4.05 مليار درهم، ومبيعات بنحو 4.12 مليار درهم.