شكرا لقرائتكم خبر عن طلب قوي من الصين يضع النحاس عند أعلى مستوى في عامين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت أسعار النحاس، الاثنين بدعم من طلب قوي في الصين، أكبر مستهلك للمعدن، ومستوى تاريخي منخفض للمخزونات في المستودعات المعتمدة في بورصة لندن للمعادن وتراجع الدولار وهو ما عزز المعنويات وغذى موجة شراء.

وسجلت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 6790 دولارا للطن في أواخر الجلسة، مرتفعة 0.8 بالمئة.

وفي وقت سابق من الجلسة قفزت أسعار المعدن المستخدم على نطاق واسع في صناعتي الكهرباء والتشييد إلى 6792.50 دولار غير بعيدة عن أعلى مستوى لها في 26 شهرا البالغ 6830 دولار الذي وصلت إليه في بداية سبتمبر/ أيلول.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، قفزت عقود الألومنيوم 1.5 بالمئة إلى 1802 دولار للطن بينما ارتفعت عقود النيكل 1.2 بالمئة إلى 15280 دولارا للطن. وصعدت عقود الرصاص 1.7 بالمئة إلى 1922.5 دولار للطن في حين زادت عقود القصدير 0.3 بالمئة إلى 18165 دولارا للطن.

(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلب قوي من الصين يضع النحاس عند أعلى مستوى في عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.