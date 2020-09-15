«سلال» ذراع جديدة للأغذية والزراعة لدى «القابضة ADQ»

أعلنت «القابضة» (ADQ) عن إطلاق «سلال» في أبوظبي؛ بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية والمصنّعة محلياً. وتكمل هذه الشركة جهود حكومة أبوظبي؛ لتأمين الإمداد الغذائي في قطاع المواد الغذائية في الإمارة، وتعزيز الأنشطة المرتبطة بها كالتوريد والتوزيع.

تتولى «سلال» عدداً من المهام التي تهدف إلى حماية قطاع الأغذية والزراعة والمزارعين المحليين في الإمارة. يتضمن ذلك إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية. فضلاً عن تطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة الصحراوية، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير؛ لدعم زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه لصغار المزارعين في دولة الإمارات.

جمال سالم الظاهري

Advertisements

وقد تم تعيين المهندس جمال سالم الظاهري رئيساً تنفيذياً لشركة «سلال»؛ حيث يمتلك خبرات ممتدة في قطاع الصناعة تصل إلى أكثر من 25 عاماً، تولّى خلالها عدداً من المناصب القيادية.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ): يعد إطلاق «سلال» خطوة مهمة نحو المساهمة في ضمان حصول أفراد مجتمع دولة الإمارات على سلع غذائية آمنة ووفيرة، بأنسب الأسعار. وتتماشى «سلال» مع الاستثمارات الحالية لـ«القابضة» (ADQ) في قطاع المواد والمنتجات الغذائية والزراعية؛ حيث نهدف إلى توسيع قدرات هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. وتحت قيادة المهندس جمال، ستستفيد «سلال» من خبراته الواسعة في القطاع الصناعي، فيما نواصل تأسيس هذه المبادرة الوطنية المهمة.

استدامة التوريد والإنتاج

وقال المهندس جمال الظاهري: ستسهم «سلال» في تأمين استدامة توريد وإنتاج وتوزيع المواد الغذائية الأساسية في إمارة أبوظبي عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، والتي سوف يستفيد منها تجار التجزئة والمزارعون ومجتمع الإمارة بشكل عام. وقد كان اسم «سلال» اختياراً موفقاً يترجم واقع مهمتها الأساسية التي ستضمن وفرة وتنوع المنتجات الزراعية والغذائية الضرورية. وسيعمل فريقنا ضمن نموذج تعاوني؛ لتحقيق القيمة في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية وضمان إمدادات كافية وموثوقة للأصناف الغذائية الطازجة وطويلة الأمد التي يعتمد عليها مجتمعنا.

وكانت «القابضة» (ADQ) قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن إبرام صفقة للاستحواذ على 50% من شركة «الظاهرة» إحدى أبرز الشركات العاملة في المجال الزراعي والمتخصصة في منتجات الأعلاف والسلع الغذائية الأساسية. كما تضم محفظة «القابضة» (ADQ) الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي كلاً من شركتي «أغذية» و«الفوعة» المتخصصتين في مجال إنتاج المواد الغذائية والمشروبات، واللتين تنضمان إلى مجموعة شركات «صناعات».