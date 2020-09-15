شكرا لقرائتكم خبر عن 39 مليون دولار زيادة فى واردات مصر من تبغ السجائر فى شهر يوينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، ارتفاع كبير في حجم الواردات المصرية من تبغ وورق دخان "السجائر"، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغت قيمة وارداته نحو 54 مليون و860 ألف دولار، مقابل 15 مليون و787 ألف دولار في شهر يونيو من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 39 مليون و73 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات السجائر جاءت ضمن الواردات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 750 مليون و738 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 618 مليون و61 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 132 مليون و677 ألف دولار.

وتضمنت أبرز الواردات من المواد الخام كلا من القمح بقيمة 147 مليون و301 ألف دولار يونيه الماضي، مقابل 155 مليون و512 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع 8 ملايين و211 ألف دولار، يليها الذرة وبلغت وارداته 172 مليون دولار، مقابل 177 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 5 ملايين دولار.

وسجلت قيـمة العجز فى الميـزان التجاري نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبـة 7.9٪، حيـث بلغـت 2.26 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.