شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لـ"المركزى للإحصاء" تكشف الرجال أكثر اصابة بكورونا من السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العلاقة بين عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والنوع للمصريين، إذ أستند جهاز الإحصاء إلى دراسة "Younes2020"، والتي أشارت إلى وجود اختلافات بين الذكور والإناث في الاستجابة المناعية لعدوى فيروس كورونا والأمراض الالتهابية.

وأوضحت الدراسة، أن الإناث أقل عرضة للعدوى الفيروسية مقارنة بالذكور، نتيجة مناعة فطرية وهرمونات الستيرويد كما أن مستويات تنشيط الخلايا المناعية عند الإناث أعلى منها عند الذكور، وأظهرت الاحصائيات أن إجمالي عد الإصابات بين الذكور تساوي 49 ألف و857 إصابة بنسبة 52%، مقابل 46 ألف و724 إصابة بين الإناث بنسبة 48%.

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ورصدت الدراسة ، تطور انتشار فيروس كورونا بين المصريين في الفترة من 4 مارس وحتى 18 أغسطس، حيث يتضح وجود اتجاه عام بالزيادة في عدد الإصابات اليومي منذ بداية تسجيل أول إصابة للمصريين يوم 4 مارس، إلى أن بلغت 648 إصابة نهاية شهر مارس.

وأشارت الدراسة ، إلى أن عدد الإصابات اليومية استمر خلال شهر ابريل ليتم تسجيل 4800 إصابة خلال الشهر، حيث تضاعف إجمالي عدد الإصابات خلال شهر ابريل 7 مرات تقريبا مقارنة بإجمالي عدد الإصابات لشهر مارس، وارتفع عدد الإصابات بشكل كبير في شهر مايو، حيث سجل في يوم 31 مايو 1535 إصابة، وبنهاية شهر مايو كان إجمالي الإصابات 19430 إصابة، وأخذ عدد الإصابات اليومية في التراجع حيث سجل 1077 إصابة يوم 3 يونيو، كما شهد شهر يونيو تذبذب ملحوظ في عدد الإصابات اليومية حتى سجل في يوم 19 يونيو 1773 إصابة وهو أعلى عدد إصابات يومي مسجل منذ بداية الجائحة، بإجمالي إصابات 43 ألف و296 إصابة.