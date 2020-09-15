شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق مرتفعاً عشية الكشف عن منتجات جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الإثنين مع تحول أنظار المستثمرين وعشاق صانعة "آيفون" نحو حدثها السنوي المرتقب غدا للكشف عن منتجات جديدة.



واستقر السهم أعلى مستوى المتوسط المتحرك لأجل خمسين يوماً بعد الإغلاق أعلاه في جلسة الجمعة الماضية.

Advertisements



ومن المنتظر غدا الثلاثاء، وفي حدث سيعقد هذا العام افتراضيا عبر الإنترنت بسبب أزمة "كورونا"، ستكشف "آبل" عن سلسلة من المنتجات الجديدة ستشمل على الأرجح ساعة ذكية وحاسوب لوحي جديد من إصدارات "آيباد".



رغم ذلك، هناك شكوك بشأن إعلان "آبل" غدا عن النسخ الجديدة من جوالات "آيفون" حيث تناثرت أنباء بأن الشركة ستؤجل الإعلان عن الجوالات لعدة أسابيع ربما في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 3% وأغلق جلسة الإثنين عند 115.3 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 115.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 112.8 دولار بينما بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 1.92 تريليون دولار.