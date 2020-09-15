شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" توسع مقرها في "سياتل" بشراء مساحة جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فيسبوك" عزمها شراء مساحة كبيرة غير مستلة في مدينة "سياتل" الأمريكية بقيمة 368 مليون دولار لتضاف إلى مقرها الضخم.



وتعزز هذه الخطوة توسع "فيسبوك" في مقرها بالمدينة، وفق ما ذكر تقرير نشرته "سياتل تايمز".



وقبل الاستحواذ على المساحة التي تصل إلى 400 ألف قدم مربع، كانت "فيسبوك" بصدد الانتقال إلى مساحة تصل إلى 850 ألف قدم مربع بثلاثة مباني بالمدينة.

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وكانت "فيسبوك" قد افتتحت أول مكتب إداري لها عام 2010 وعمل به ثلاثة مهندسي فقط، بينما توظف حاليا ما يقرب من خمسة آلاف عاملة في "سياتل" ومناطق أخرى بالولايات المتحدة.



وأكد مسؤولون في "فيسبوك" بأن انتقال الشركة إلى مساحات إضافية يعكس توسعها ونموها المتواصل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 0.1% وأغلق جلسة الإثنين عند 266.1 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 276.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 265.7 دولار، وبلغت القيمة السوقية لشبكة التواصل الاجتماعي 759.5 مليار دولار.