شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بدعم من آمال تطوير لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين مدعومة بالأنباء التي تلمح إلى قرب تطوير وطرح لقاحات آمنة للوقاية من فيروس "كورونا".



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن منافسه الديمقراطي "جو بايدن" ينوي – حال فوزه في الانتخابات الرئاسية – زيادة الضرائب بقيمة أربعة تريليونات دولار، بينما أكد مقربون من "بايدن" أنها ستكون بحوالي 3.4 تريليون دولار.



ومن المنتظر غدا الثلاثاء انعقاد اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة أبرز التحديات على الساحة الاقتصادية والسياسة النقدية على أن يعلن البنك المركزي يوم الأربعاء عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء على معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.2% أو ما يعادل تسعة سنتات وأغلقت جلسة نيويورك عند 37.24 دولار للبرميل، وسجلت اعلى سعر عند 37.6 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 36.8 دولار.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.6% أو ما يعادل 22 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 39.61 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.09 دولار وأقل سعر عند 39.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.2% (ما يعادل 327 نقطة) إلى 27993 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28086 نقطة وأقل مستوى عند 27718 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 203 نقاط) إلى 11056 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11118 نقطة وأقل مستوى عند 10982 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 3383 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3403 نقاط وأقل مستوى عند 3363 نقطة.