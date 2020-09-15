شكرا لقرائتكم خبر عن حتى «مناعة الجماعة» لن تنقذنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تايلور كاوين *

جذب مفهوم «مناعة الجماعة» كثيراً من الاهتمام مؤخراً. ويعني قدرة بعض المدن والمناطق على اكتساب المناعة سريع، وبالتالي تحقيق درجة مناعة أفضل ضد كوفيد-19. لكن حتى لو كانت هذه الفرضية صحيحة، فإنها تضع العالم في مواجهة تحديات صعبة وتفرض إجراءات مكافحة قوية ضد الوباء.

وقد نجد في تجربة السويد نموذجاً جيداً لتجربة مناعة الجماعة، حيث انخفضت الإصابات ومعدل الوفيات، برغم عدم التزام السويديين بوضع الأقنعة ولا بالتباعد الاجتماعي. وفي لندن باتت المقاهي ودور السينما وغيرها مفتوحة، ومع ذلك يبدو أن الوضع الصحي مستقر، مع انخفاض الوفيات. بالطبع، تأثرت كل من السويد وجنوب شرق إنجلترا بشدة بالفيروس، لذا ربما يعزى اكتساب مناعة الجماعة إلى إصابة نسبة أكبر من السكان بالعدوى.

يقترح بعض الباحثين أن «الجماعة» تحصل على مناعة جزئية على الأقل عند تعرض نسبة 20% منها للإصابة، بينما أشارت التقديرات السابقة إلى أن هناك حاجة إلى نسبة إصابة في حدود 70% فقط لتحقيق مناعة الجماعة.

لكن هناك محاذير. أولاً، تستدعي العديد من فرضيات مناعة الجماعة فكرة «الانتشار المفرط» - أي أن عدداً صغيراً نسبياً من الناس مسؤول عن قدر غير متناسب من العدوى. وقد يكون في مقدمة ناقلي العدوى عند بداية تفشي الوباء، الندُل في المقاهي والمطاعم، وأفراد الجوقات الموسيقية وسائقو الحافلات. والآن بعد أن تعرضت هذه المجموعات لدرجات عالية من الإصابات واكتسبت المناعة، ربما يصبح نشر الفيروس أكثر صعوبة.

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هذا الكلام منطقي إلى حد ما، باستثناء مسألة واحدة وهي أن طبيعة ناقلي الفيروس المحتملين يمكن أن تتغير بمرور الوقت. فربما كان أعضاء فرق الكورال في مقدمة ناقلي العدوى في الشتاء، ولكن مع إغلاق معظم الصالات، ربما صار حراس المطار أنشط في نشر الفيروس مع ارتفاع معدلات السفر الجوي مؤخراً. أو قد يؤدي بدء فصل الشتاء إلى جعل الندُل مجموعة جديدة من نشطاء الانتشار، حيث يتناول المزيد من الناس العشاء في صالات المطاعم وليس على شرفاتها.

بعبارة أخرى، قد تكون «مناعة الجماعة» حالة مؤقتة. وقد تؤدي التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها الفيروس إلى تبادل الأدوار بين نشطاء ناقلي العدوى، وبالتالي فقدان نسبة من المناعة المكتسبة.

ومن القضايا ذات الصلة أن المناطق التي تتمتع بمناعة الجماعة معرضة «للغزو» من المناطق الأقل مناعة. ربما تتمتع مدينة نيويورك المتضررة بشدة مثلاً، بحصانة جزئية لدى الجماعة، ولكن ما أن تبدو المدينة آمنة لأشهر متتالية، حتى يبدأ الغرباء في زيارتها والعيش هناك، مما يؤدي مرة أخرى إلى تراجع مستويات المناعة المكتسبة فيها. ما سيعرض سكان نيويورك أنفسهم إلى المزيد من حالات العدوى. وعلى الرغم من أن مستويات المناعة الحالية لديهم قد تنفعهم، إلا أنها لن تحميهم ضد موجات الفيروس المختلفة.

هناك مشكلة أخرى ويمكن أن تكون شديدة الخطورة. ذلك أن إحدى الفرضيات المحتملة لمبدأ مناعة الجماعة هو أن جزءاً كبيراً من السكان قد تعرض بالفعل لفيروس كوفيد-19، ما يمنحهم مناعة جزئية ضده، كما أن هذه المجموعة المنيعة من الأفراد حدّت من انتشار الفيروس في وقت أقصر مما كان متوقعاً.

ومع ذلك تبقى هناك مشكلة، إذا كان هذا صحيحاً، فإن هذه الفرضية تعني أن الفيروس ينتشر بسرعة أكبر بين المجموعات ذات درجات المناعة المنخفضة والمعدومة. لذلك إذا كانت بعض مناطق العالم تتمتع بدرجات وقاية أدنى من نسب الحصانة المطلوبة، فمن المحتمل أن ينتشر الفيروس فيها على نطاق مخيف وبسرعة.

كل ما سبق هو مجرد فرضيات. لكن هذا السيناريو قد يساعد على تفسير الخسائر الفادحة التي خلفها كوفيد-19 في دول عدة. وهذا يعني أن مناعة الجماعة، كمفهوم عام، يمكن أن تعني فيروساً أكثر خطورة لبعض المناطق والفئات السكانية.

من المحتمل أن تكشف المراقبة المستمرة للسويد وجنوب شرق إنجلترا ومدينة نيويورك، ما إذا كانت فرضية مناعة الجماعة فرضية صحيحة. ولكن بغض النظر عن كيفية ظهور هذه الأدلة، فهذا ليس الوقت المناسب للكف عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

* «جابان تايمز»