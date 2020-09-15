شكرا لقرائتكم خبر عن تدفـــق البيانـــات.. شريان الحياة للقرن الـ21 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

على الولايات المتحدة، والصين، السعي إلى هدنة في حربهما االتقنية الباردة والخطوة الأولى تكون باستكمال مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة الإلكترونية.

لا يظن البعض أن حملة إدارة ترامب ضد التطبيقات الصينية «تيك توك»، و«وي تشات»، هي فقط جزء من استراتيجية انتخابية لمهاجمة الصين من جميع الزوايا، فالواقع ربما مغاير لما هو عليه الآن. فهذه التحركات، إضافة إلى رد الصين المضاد، تساهم في خلق مشكلة أعمق في قلب الاقتصاد العالمي، مشكلة لا يمكن حلها ما لم يعمل أكبر اقتصادين في العالم معاً.

فمثلما فتح النفط إمكانات جديدة للتجارة في القرن الماضي، أصبحت البيانات شريان الحياة لنمو التجارة في القرن الحادي والعشرين. فالتجارة في الخدمات الرقمية، بما في ذلك التطبيقات مثل «تيك توك»، أصبحت مزدهرة.

ويدعم تدفق البيانات بشكل متزايد التجارة في السلع المادية أيضاً، ويعزز سلاسل القيمة العالمية المعقدة والتقنيات الناشئة مثل «بلوك تشين»، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء. كما زاد مقدار النطاق الترددي المستخدم عبر الحدود 148 مرة بين عامي 2005 و2017، وفقاً ل«ماكينزي أند كو».

في غضون ذلك، لم تتغير قواعد التجارة العالمية منذ التسعينات، ويحاول العالم تشغيل اقتصاد القرن الحادي والعشرين القائم على السحابة وفق ما يعادله من نظام التشغيل «ويندوز 95».

وفي ظل عدم وجود معايير عالمية مشتركة حول كيفية تنظيم تدفقات البيانات، يعمل صانعو السياسات المحليون في كل مكان، كل على حدة، وفق قواعدهم الخاصة لتنظيم البيانات، وحماية الأمن القومي، وخصوصية مواطنيهم. وطبّق الاتحاد الأوروبي لائحته العامة لحماية البيانات (GDPR) في عام 2018. وأصدرت الصين قانوناً شاملاً للأمن السيبراني، وتعمل، مثل الهند، على قانون رئيسي لحماية البيانات.

إوذا كانت الولايات المتحدة أبطأ في تنظيم بياناتها، فذلك أمر جزئي، لأنها لا تزال تهيمن على الصناعات وبنية الشبكات التي تتعامل مع التدفقات الرقمية العالمية. ومع ذلك، ونظراً للمخاوف المتزايدة بشأن وصول الصين إلى البيانات الشخصية للأمريكيين، فإن تيار الرأي هناك أيضاً آخذ في التحول.

ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ارتفع عدد لوائح البيانات الناظمة في جميع أنحاء العالم من نحو 50 في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، إلى نحو 250 لائحة في عام 2019.

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وتخلق الطبيعة الفردية لهذه القواعد تعقيدات للشركات، وتناحراً بين الدول. فمنذ بداية شهر يوليو/ تموز فقط، وبصرف النظر عن أوامر ترامب التنفيذية ضد «تيك توك»، و«وي تشات»، حظرت الهند 59 تطبيقاً صينياً، وألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقية «درع خصوصية البيانات» بين الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، التي كانت تستخدمها شركات أمريكية مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، للتعامل مع البيانات الشخصية. وفي الوقت نفسه، تخوض الولايات المتحدة خلافات حول الضرائب الرقمية مع العديد من الدول الأوروبية.

وتختلف وجهات نظر الدول وقيمها وقدراتها في ما يتعلق بموضوع إدارة البيانات. فكل منها يعتقد أن لديه الحق في تنظيم البيانات على النحو الذي يراه مناسباً لأغراض الأمن القومي. وفي الوقت نفسه، يحتاج العالم إلى وضع بعض القواعد المشتركة لكيفية إدارة البيانات، وإلا فإن مثل هذه النزاعات ستنتشر وتحد من قابلية التشغيل، والاستثمار، والابتكار.

وبدأت بعض الاتفاقات الثنائية والإقليمية في صياغة مثل هذه المعايير المشتركة. حيث سمح بند التجارة الإلكترونية في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة عبر المحيط الهادئ، للأعضاء بتنظيم تدفق البيانات بطريقة قائمة على القواعد تقلل من الحواجز أمام التجارة.

وإذا انضمت الصين إلى الاتفاقية، وهي فكرة تكتسب زخماً في دوائر صنع السياسة الصينية، فسيساعد ذلك في مواءمة البلاد لمعايير حوكمة البيانات من الجيل التالي، ودعم تطلعات شركات التكنولوجيا الصينية إلى «التحول إلى العالمية».

ما هو المطلوب للمضي قدماً في نظام إدارة بيانات متعدد الأطراف يشمل كلاً من الصين، والولايات المتحدة؟ الخطوة الأولى تكون في استكمال مفاوضات منظمة التجارة العالمية الجارية بشأن التجارة الإلكترونية، والتي تهدف إلى وضع قواعد أساسية عالمية واستثناءات للبيانات، مع الحفاظ على مركزية عمل المنظمة.

بعد ذلك، يجب أن يبني قادة مجموعة العشرين قراراتهم بشأن الاقتصاد الرقمي وفق «إعلان أوساكا» العام الماضي، الذي أكد الحاجة إلى مناقشات السياسة الدولية لتعظيم فوائد الرقمنة. وعلى مجموعة «ديجيتال-20» (D-20)، التي تتألف من أكبر 20 شركة رقمية في العالم، جمع شخصيات من الحكومة والصناعات والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لتطوير نهج عملي قائم على الحقائق يحمي الأمن القومي، بينما يؤمّن للمستهلكين الثقة والخصوصية التي يحتاجون إليها، وللأعمال التجارية الوضوح والنظرة المستقبلية الثاقبة. وتعد الولايات المتحدة، والصين، موطناً لمعظم شركات التكنولوجيا الكبيرة هذه. فبدلاً من التعامل مع بعضهما بعضاً من منظور أنها تمثل تهديداً للأمن القومي، يجب على القادة في كلا البلدين السعي للوصول إلى اتفاق يرضي جميع القطاعات، وتطبيق أفضل الممارسات التي يمكن استخدامها وفق معايير عالمية.

ولكي تطمئن المؤسسات الأمنية في كلا الجانبين، سيحتاج العالم إلى تطبيق معايير واضحة للحكم في ما يسمى «إدارة بيانات آمنة». وتشجيع الدول على استخدام المعايير الدولية كأسس لنهجها المحلي، مثل معيار «آيزو» الدولي لإدارة أمن المعلومات

كانت التجارة الحرة المبنية على القواعد حاسمة في مساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي من ويلات الحرب العالمية الثانية. ونحن الآن نواجه أسوأ ركود عالمي منذ ذلك الحين. وقد حان الوقت لنقل قواعدنا التجارية متعددة الأطراف إلى القرن الحادي والعشرين، ووقف موجة الحمائية الرقمية بحيث يمكن أن تكون تدفقات البيانات مصدراً للنمو والفرص، وليس الخلاف.

* رئيس مركز الصين والعولمة في بكين ونائب رئيس الجمعية الصينية للتعاون الاقتصادي الدولي