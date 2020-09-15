«سالي» يوقف 21% من إنتاج النفط الأمريكي شمال خليج المكسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الحكومة الأمريكية، الاثنين إن الإعصار سالي أجبر شركات الطاقة على وقف 395 ألفا و790 برميلا في اليوم، أو 21.4%، من إنتاج النفط الخام من الحقول البحرية في شمال خليج المكسيك.

وقال المكتب الاتحادي للسلامة وحماية البيئة إن الإعصار تسبب أيضا في توقف 685 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، أو 25.3 بالمئة، من إنتاج الغاز الطبيعي في شمال خليج المكسيك بحلول، الاثنين.

وأضاف أن حوالي 147 منصة إنتاج، أو 23 بالمئة من إجمالي عدد المنصات البحرية في المنطقة، جرى إخلاؤها بسبب العاصفة.

إلى ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في توقعات شهرية، الاثنين إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بحوالي 68 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول إلى نحو 7.64 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج من المتوقع أن يهبط في كل الأحواض الصخرية، عدا حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن يرتفع بحوالي 23 ألف برميل يوميا إلى 4.17 مليون برميل يوميا.

(رويترز)