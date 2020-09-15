الذهب يصعد بفعل ضعف الدولار وآمال بمزيد من التحفيز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار الذهب بما يصل إلى 1%، الاثنين، مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف.

وفي أواخر جلسة التداول، كان الذهب في السوق الفورية مرتفعا 0.7% عند 1955.60 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% ليسجل عند التسوية 1963.70 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب، «سوق الذهب تعول على (سياسة) مجلس الاحتياطي،» مضيفا أن البنك المركزي الأمريكي قد لا يحيد عن نبرته الحالية، لكن ثمة اعتقادا قويا داخل السوق بأنه سيكون قادرا على إيقاد شرارة التضخم.

وهبط مؤشر الدولار 0.3% أمام منافسيه، مع ترقب الأسواق إعلان سياسة المجلس يوم الأربعاء، وهو ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

لكن حد من تقدم الذهب إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع عودة الآمال حيال لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بعد استئناف أسترا زينيكا التجارب السريرية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى. صعد السعر الفوري للفضة 1.6% إلى 27.17 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 3.22% إلى 954.8 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.76% إلى 2303.30 دولار للأوقية. (رويترز)