شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض «حاجز جمركي» داخل المملكة المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي الاثنين، بأنه يهدد بفرض «حاجز جمركي» داخل المملكة المتحدة، مدافعاً عن مشروع القانون الذي قدمه، ويمنح الحكومة إمكان التراجع عن بعض البنود الواردة في اتفاق بريكست.

وقال رئيس الوزراء المحافظ أمام أعضاء مجلس العموم «إنهم يهددون بإحداث حدود جمركية داخل بلادنا»، موضحاً أن مشروعه هو «شبكة أمان» و«بوليصة تأمين» يأمل ألا تضطر البلاد للجوء إليها.

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