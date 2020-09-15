شكرا لقرائتكم خبر عن «مالية الشارقة» تضم «براق» لخدماتها الذكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت الدائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد الصايغ، مدير عام الدائرة، أول اتفاق مع شركة أصول للتطبيقات الذكية؛ يتيح لها الاستفادة من الخدمات التي يقدمها تطبيق «براق» الذي يقدم مجموعة من الخدمات الرقمية في مرحلته الأولى.

قام بتوقيع الاتفاقية عن دائرة المالية المركزية عائشة الحوسني، مدير إدارة الخدمات المساندة في الدائرة، ووقع عن شركة أصول للتطبيقات الذكية جاسم الحمادي، الرئيس التنفيذي للشركة. وجاء ذلك على هامش الحفل الذي أطلقت من خلاله شركة أصول للتطبيقات الذكية، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، تطبيق «براق».

ويقدم تطبيق «براق» مجموعة من الخدمات الرقمية في مرحلته الأولى؛ منها: خدمة حجز مركبات الليموزين الفارهة وخدمة توصيل واستلام المستندات في ظل اتخاذ أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن صحة وسلامة الجميع.

ويأتي إطلاق التطبيق الجديد الذي سيكون متوفراً في متجري «أندرويد» و«أبل»، ويغطي مدينة الشارقة بشكل كامل في إطار استراتيجية شركة الشارقة لإدارة الأصول التي تسعى إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمجتمع؛ من خلال مشاريع نوعية ومبتكرة تتوافق مع أهداف الشركة وتطلعاتها في تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والراحة للجميع.

تطبيق الليموزين

ويمكن لقاطني إمارة الشارقة حجز الليموزين بكل سهولة ويسر من هواتفهم الذكية؛ من خلال تحميل التطبيق وتحديد موقع الانطلاق ووجهة الوصول، وسيقوم التطبيق بإرسال أقرب سيارة ليموزين متواجدة إلى مرسل طلب الخدمة، ويظهر على واجهة التطبيق اسم السائق، رقم لوحة السيارة، ووقت وصول السيارة إلى الموقع. وتضم الخدمة أسطولاً من سيارات بي إم دبليو الحديثة، مع سائقين مدربين على تقديم تجربة مريحة وآمنة، مع تطبيق أعلى معايير السلامة المعتمدة من قبل الهيئات المختصة.

حلول التنقل الذكي

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قال جاسم الحمادي: تسعى شركة أصول للتطبيقات الذكية إلى بلورة أفضل المفاهيم والأفكار الإبداعية؛ لدعم توجهات حكومتنا الرشيدة؛ من خلال تقديم أفضل الخدمات للمجتمع عبر مشاريع نوعية ومبتكرة مثل: مشروع براق الذي يتواكب مع النهضة الحضارية والتكنولوجية في إمارة الشارقة، ويحقق رؤية الحكومة وتوجهاتها نحو توفير المزيد من خيارات وحلول التنقل الذكي، بما يسهم في زيادة رفاهية المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

وأضاف الحمادي: إن تطبيق براق يعد من أحدث التطبيقات الذكية وأكثرها تطوراً في هذا المجال، وينفرد بالعديد من الخصائص والمميزات غير المسبوقة وهو يتيح للعميل حجز سيارة الليموزين بكل سهولة، كما أنه يوفر خدمة إيصال وتوصيل المستندات بين الجهات الحكومية في مدينة الشارقة وتتبعها بأدق التفاصيل، الأمر الذي سيسهم في زيادة رفاهية المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، إضافة إلى الإرتقاء بأداء الجهات الحكومية من خلال إيصال وتوصيل المستندات بالسرعة والدقة اللازمة.

جودة الأداء ورضا المتعاملين

من جانبها، قالت عائشة الحوسني: نحن سعداء للتعاون مع شركة أصول للتطبيقات الذكية؛ للاستفادة من التطبيق الذكي الجديد «براق» الذي يعد الأفضل من نوعه في المنطقة؛ لما يوفره من خدمات متكاملة تسهم في تسهيل وتسريع إرسال واستلام المعاملات مع مختلف الدوائر الحكومية الأمر الذي سينعكس إيجابياً على جودة الأداء ورضا المتعاملين.

وأضافت الحوسني: كما نؤكد حرص الدائرة على تعزيز التنسيق والتكامل بينها وبين مختلف المؤسسات والجهات في الدولة في تسهيل خدمات المتعاملين وتبسيط الإجراءات المتبعة؛ لتحقيق مزيد من الريادة في العمل الحكومي.

ويضم أسطول الليموزين مجموعة من السيارات الفاخرة من الموديلات الحديثة من نوع «بي إم دبليو» تحت قيادة مجموعة من السائقين المهرة من أصحاب الخبرات الذين يحرصون على الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الصحية التي تتضمن صحة وسلامة الركاب.

خدمة تسليم واستلام المستندات

وتم خلال حفل تدشين التطبيق إطلاق خدمة تسليم واستلام المستندات الذي يقتصر خلال المرحلة الأولى على الدوائر والجهات الحكومية في الشارقة، ويمكن للمستخدم من خلال التطبيق معرفة كافة المعلومات عن توصيل المستندات؛ من حيث تاريخ ووقت التسليم واسم المستلم؛ وذلك من خلال مجموعة واسعة من البيانات التي يوفرها التطبيق والتي تتيح معرفة أدق التفاصيل عن المستند او الطرد وحالة التسليم.

ويعد تطبيق «براق» نظاماً متطوراً ويمتاز بالعديد من الخصائص والميزات الفريدة؛ حيث يتيح للمستخدم إمكانية إجراء حجز الليموزين بلمسة زر في أي وقت شاء ومن أي موقع أراد، ويعد التطبيق قناة تواصل ذكية؛ تتميز ببساطة لامتناهية وتتواكب مع تقنيات العصر الحديث وتخدم نطاقاً أوسع يتضمن جميع فئات المجتمع ويراعي احتياجاتهم وتطلعاتهم.