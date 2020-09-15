19 مليار دولار السندات المدرجة في أبوظبي خلال 9 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة السندات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 19 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ما يعكس مدى النشاط الذي يشهده سوق السندات في إمارة أبوظبي. ويعزز النشاط المسجل في سوق السندات المحلي منذ بداية العام الجاري جهود الإمارة في امتلاك سوق قوي لأدوات الدين يضاهي في تنافسيته الأسواق العالمية.

وكانت حكومة أبوظبي أصدرت ثلاث شرائح من السندات متوسطة الأجل في شهر أبريل /نيسان الماضي بقيمة 7 مليارات دولار، لكنها عادت خلال شهر يونيو/ حزيران وزادت كل شريحة بقيمة مليار دولار، وتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي أعلن السوق عن إدراج شهادات سندات بقيمة 4 مليارات دولار من قبل إم جي دي أتش -جي أم تي إن بي في الجهة المصدرة والمضمونة من قبل شركة المعمورة دايفير سيفاد جلوبال هولدنغ.

وعادت حكومة أبوظبي في سبتمبر الجاري إلى إصدار سندات عالمية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح وتم إدراجها أيضاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال طلال المزروعي الخبير المالي، إن وجود سوق قوي للسندات يعد إضافة نوعية تسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية والمشتقات المالية، الأمر الذي يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، ويعزز من تنافسية الأسواق المحلية على المستوى العالمي.

وأكد أن زيادة حجم السندات المدرجة في الأسواق الإماراتية يلعب دوراً مهماً في ضبط التوازن ما بين أسواق الدين والأسواق العادية، مشيراً إلى أن مصدري السندات كانوا في السابق يدرجونها في الأسواق العالمية، لكن وجود سوق سندات وطني قوي أصبح عنصراً محفزاً لإدراجها في السوق المحلي.

وتوقع زيادة حجم السندات المدرجة في السوق المحلي خلال الفترة القادمة وهو ما سيعزز من مكانتها بنسب أكبر، خاصة أن عملية إدراج السندات منظمة بموجب قوانين مميزة ووفق أفضل الممارسات العالمية. (وام)