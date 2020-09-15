شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت.كوم» يكشف الوظائف والمهارات الأكثر طلباً في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه مؤخراً "بيت.كوم"، بالتعاون مع يوجوف، أن مناصب مدير المبيعات (18٪) وموظف الاستقبال (16٪) وموظف خدمة العملاء (14٪) تتصدر قائمة الوظائف التي يبحث عنها أصحاب العمل في الدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ومن المثير للاهتمام أن معظم الشركات في الإمارات تبحث عن مهارات تواصل جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (55٪) والقدرة على العمل ضمن فريق (41٪).

يتم إصدار هذا المؤشر مرتين سنوياً وهو عبارة عن دراسة متعمقة تهدف إلى قياس توفر الوظائف واتجاهات التوظيف السائدة. كما يسلّط الضوء على توّجهات سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة المهارات والمؤهلات الأكثر طلباً.

اتجاهات التوظيف

أظهرت قطاعات استشارات الأعمال/إدارة الأعمال/الاستشارات الإدارية (58٪) والرعاية الصحية/الخدمات الطبية والنفط/الغاز/البتروكيماويات (كلاهما بنسبة 55٪)، أعلى احتمالية للتوظيف عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ستقوم غالبية شركات الإمارات بتوفير وظائف للمناصب المبتدئة، بحيث يرتفع الطلب على التنفيذي المبتدئ (38٪)، يليه المدير (36٪) والمنسق (26٪). وتعتبر وظائف مدير المبيعات (18٪) وموظف الاستقبال (16٪) وموظف خدمة العملاء (14٪) أكثر الأدوار طلباً عبر الدولة.

وتصدر قطاع استشارات الأعمال/إدارة الأعمال/الاستشارات الإدارية (81٪) قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف عبر المنطقة على المدى الطويل أيضاً (خلال العام القادم)، يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية (68٪) والسلع الاستهلاكية/السلع الاستهلاكية سريعة التداول (66٪).

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: يمنحنا مؤشر فرص العمل إمكانية تتبع اتجاهات التوظيف والمهارات المطلوبة من قبل الشركات في المنطقة، لمرتين في السنة. وأضافت: نتيجة لأزمة كورونا، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغييرات وتطوّرات مستمرة، ما يؤثر في الوظائف والمهارات المطلوبة، إضافة إلى العوامل التي تساهم في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها.

المهارات والمؤهلات

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برزت مهارات التواصل الجيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (55٪)، يليها القدرة على العمل ضمن فريق (41٪)، والاستعداد لقبول التحديات الجديدة (40٪)، كأكثر المهارات المطلوبة في الإمارات.

كما صرح ثلث أصحاب العمل (33٪) في الدولة أنهم يبحثون عن مرشحين يتمتعون بخبرة إدارية (القدرة على إدارة فريق)، في حين يبحث 31٪ عن مرشحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق، بينما قال 30٪ إنهم يبحثون عن مرشحين من ذوي الخبرة الإدارية المتوسطة (3 إلى 7 سنوات).

وتعتبر شهادات إدارة الأعمال (30٪)، والهندسة (25٪) وتكنولوجيا المعلومات (16٪) المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات.

القطاعات الأكثر طلباً

برزت قطاعات الرعاية الصحية/الخدمات الطبية (32٪)، وتكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية والنفط/الغاز/البتروكيماويات (كلاهما 23٪)، كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات في الإمارات.

من ناحية أخرى، برز قطاع الرعاية الصحية/الخدمات الطبية كالأكثر جذباً للكفاءات المحلية (28٪)، يليه قطاع النفط/الغاز/البتروكيماويات (بنسبة 27٪). وعلى صعيد آخر، تعتبر قطاعات العقارات/البناء/التطوير العقاري (25٪)، والخدمات المصرفية/ المالية (24٪) الأكثر جذباً للخريجين الجدد.

أما بالنسبة للكفاءات النسائية، فقد برزت قطاعات الرعاية الصحية/الخدمات الطبية العامة والضيافة/الترفيه (كلاهما 37٪)، والإعلان/التسويق/العلاقات العامة (33٪) كالأكثر جذباً لها.

من جهته، قال ظافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: «يعد مؤشر فرص العمل مؤشراً رئيسياً على أنشطة التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يعد دليلاً مفيداً للباحثين عن عمل كونه يساعدهم في اكتشاف مدى توافر الوظائف في المنطقة وأكثر المهارات طلباً. أما بالنسبة لأصحاب العمل والمديرين، يوفّر لهم هذا الاستبيان العديد من النتائج والتوقعات المرتبطة بسوق العمل والوظائف على مستوى المنطقة».

تم جمع بيانات مؤشر فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 23 يونيو 2020 وحتى 6 أغسطس 2020، بمشاركة 1,055 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.