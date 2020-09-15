«دار التكافل» تنجز توزيع أرباح النصف الأول

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وافقت الجمعية العمومية لشركة «دار التكافل» التي انعقدت في 26 أغسطس الماضي، على توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2020، حيث تم توزيع 4.9 مليون درهم، أي ما يُعادل حوالي 3.3% من رأس المال للنصف الأول من العام الجاري، مع الإشارة إلى أن تاريخ إغلاق السجل كان في 6 سبتمبر الجاري.

وقال شهاب لطفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دار التكافل»: إن قطاع التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة قد شهد خلال العقد الماضي نمواً ملحوظاً، يترافق مع ازدياد الوعي بين أفراد المجتمع حول منتجات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تتبع أعلى المعايير الأخلاقية، ما يوفر لعملائنا الحماية وراحة البال. لقد انخفضت أسعار منتجاتنا في السوق الإماراتي، ما أدى إلى تحسين القيمة للعملاء. ومن خلال اللوائح والقوانين الجديدة من جانب السلطات المختصة في الدولة، فإن قطاع التأمين يشهد المزيد من التعزيز، وهو ما يعود بالفائدة على المستخدمين النهائيين.

وقفزت أرباح «دار التكافل» خلال النصف الأول من عام 2020 بنسبة 387% لتصل إلى 5.5 مليون درهم، مقارنة بـ 1.13 مليون درهم في النصف الأول من عام 2019. وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت على استقالة 4 أعضاء من مجلس إدارتها وانتخاب بدلاء عنهم، من أجل استكمال فترة الأعضاء المستقيلين والتي تنتهي في 2021.