تفاهم لاستحواذ «البحرين والكويت» على بنك «الإثمار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”

وقّع كل من بنك البحرين والكويت، وشركة الإثمار القابضة المالكة لبنك الإثمار الذي يدير شبكة فروع تجزئة مصرفية إسلامية في البحرين، الاثنين، على مذكرة تفاهم لاحتمال استحواذ بنك البحرين والكويت على عمليات بنك الإثمار في البحرين، بالإضافة إلى بعض الأصول الخاصة بشركة آي بي كابيتال، وهي شركة مملوكة بالكامل للإثمار القابضة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التصريح السابق لكل من بنك البحرين والكويت والإثمار القابضة بتاريخ 26 أغسطس 2020 والذي تضمن الإعلان عن محادثات أولية بشأن الاستحواذ.

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ولا تزال المبادرة، والتي تخضع لموافقة المساهمين والجهات الرقابية والتنظيمية، في مراحلها الأولية وتتطلب استكمال التقييمات لكلا الطرفين.

ويتوقع أن تؤدي المبادرة إلى نمو كبير في عمق وأنشطة بنك البحرين والكويت وإضافة خدمات شاملة من الحلول المصرفية الإسلامية التي ستكون مكملة لخدماته الحالية. كما سيؤدي هذا إلى تعزيز مكانة بنك الإثمار للاستفادة من الفرص المتاحة للنمو. وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية الإثمار القابضة التي تهدف إلى تعزيز وزيادة قيمة حقوق مساهميه.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة في الوقت المناسب بعد استكمال المراحل الضرورية والحصول على الموافقات اللازمة.