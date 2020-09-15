«دلتا» ثالث شركة طيران تستغل «ولاء العملاء» لدعم السيولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «دلتا إيرلاينز»، الاثنين، إنها سوف تحصل على قرض بقيمة 6.5 مليار دولار، بدعم برنامج المسافر الدائم، وهي ثالث شركة طيران تستغل منصة الولاء لدعم السيولة خلال أزمة كوفيد-19.

وتعتزم الشركة بيع سندات ممتازة بضمانات برنامج «سكاي مايلز» إضافة إلى القرض لدعم السيولة. وقالت دلتا الأسبوع الماضي إن لديها نحو 16 مليار دولار نقداً في نهاية يونيو /حزيران، وإنها تستهلك نحو 27 مليون دولار يومياً.

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وكانت شركة «يونايتد إيرلاينز» قد أعلنت عن خطط لاستخدام برنامج المسافر الدائم «مايليج بلاس» لدعم قرض قيمته 5 مليارات دولار. وقالت «أمريكان إيرلاينز» إنها تخطط أيضاً، لاستخدام برنامجها كضمان لقرض مؤتلف بقيمة 5 مليارات دولار.

ولجأت شركات الطيران إلى هذه البرامج، لأنها تعتبرها أكثر مرونة، حيث قد لا يسافر العملاء أثناء الوباء، ولكن يمكنها تحقيق إيرادات عندما يستخدمون بطاقات الائتمان ذات العلامات التجارية المشتركة.

وقالت «دلتا» إن السيولة النقدية من بيع الأميال لشريكتها في بطاقة الائتمان «أمريكان إكسبريس» انخفضت بنسبة 5% إلى حوالي 1.9 مليار دولار في النصف الأول من العام. في غضون ذلك، انخفض إجمالي الأميال المستبدلة بنسبة 78% في النصف الأول من العام.