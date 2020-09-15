صفقة «تيك توك» 20 سبتمبر.. ومقر عالمي لإغراء البيت الأبيض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أن الحكومة تلقت عرضاً من شركة «أوراكل» لتصبح «الشريك التكنولوجي الموثوق به» لـ «تيك توك»، مشيراً إلى أن الاقتراح ستتم مراجعته من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة والبيت الأبيض هذا الأسبوع.

وقالت المصادر إنه بموجب الصفقة المقترحة ستكون أوراكل الشريك التكنولوجي لبايت دانس وستتولى إدارة بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة. وتتفاوض أوراكل أيضاً على أخذ حصة في أصول «تيك توك» بأمريكا.

ووفقاً لمنوشين، فقد التزمت «تيك توك» أيضاً ببناء مقر عالمي، ومن المقرر أن يوفر عشرات آلاف الوظائف، مضيفاً أن الموعد النهائي لإنهاء الصفقة محدد في 20 سبتمبر/أيلول.

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وفي السابق، حددت إدارة ترامب الموعد النهائي لنقل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية في 15 سبتمبر/ أيلول، مهددة بحظر منصة الفيديو الشهيرة.

وكانت «مايكروسوفت» أول من عرض على «بايت دانس» الصينية شراء أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة من مالكها، «بايت دانس»، لكن الشركة رفضت العرض، وفق ما أعلنت «مايكروسوفت».

ولدى البيت الأبيض شكوك بأن «تيك توك» هو وسيلة صينية لنقل بيانات عن المستخدمين الأمريكيين إلى بكين، وأن الأخيرة قد تستخدم المنصة للتدخل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني في الولايات المتحدة.

وبينما نفت الشركة بشدة هذه المزاعم، ما زالت واشنطن تطالب بأن عملياتها على الأراضي الأمريكية يجب أن تديرها شركة أمريكية وتتحكم فيها.